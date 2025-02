"On je jedini čovek koji je od mnogih momaka koji su naginjali, da tako kažem kriminalu mada je to teška reč, uspeo da napravi vrhunske sportiste. Oni manje talentovani pored njega nisu mogli da rade šta hoće u Beogradu. Posle njega su počeli raznorazni vitezovi asfalta, pištoljerosi, droga… To što je Čita bio za Beograd to se ne može opisati", pričao je Sultanović.

"Ja sa dva drugara pobegnem sa nekog časa u bioskop “Zvezda” da gledamo film “Jedan dan života” . Prazan bioskop, nas trojica i još tri neka magarca dva reda iza nas. I sad ovog na filmu oće da streljaju, ja zaplačem, a ovaj jedan kaže – vidi ova cava plače. Završi se film i onda ih pobacam po sali . Toliko sam ih jurio i mlatio da su razvodnici zvali muriju i to je jedini put kada sam bio uhapšen", ispričao je on.

"Vožnju sam polagao nekoliko puta. Onaj prvi me sruši jer sam daltonista, onaj drugi što nisam držao ruke na 10 do 2, treći me sruši jer nisam gledao u retrovizor. I ja poludim i odem kod Tapija i on mi na malom odmoru napravi dozvolu bolju od originala. Posle 7 godina me uhvatila milicija jer sam ja mislio da pošto imam falš dozvolu ne moram da je produžavam", ispričao je Sultanović.