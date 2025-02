U novu sezonu serije "Urgentni centar", koja se emituje na TV Prva, kao pojačanje stigao je glumac Stefan Đoković . Ovaj mladi dramski umetnik iza sebe ima dvadesetak televizijskih uloga, ali mu je ova u liku doktora Anđelka Momčilovića, kako kaže, najveća do sada. U razgovoru za TV Ekran otkriva kako je to nositi beli mantil i koliko je sebe morao da menja zarad ovog zadatka.

- Sjajno. Pojavljujem se u tridesetak epizoda, za sada je emitovano tek sedam-osam, tako da je još rano za bilo kakve komentare, ali, recimo, roditelji i devojka su me baš pohvalili (smeh).

- Olakšavajuća okolnost mi je bila to što je to momak koga taj posao uopšte ne zanima. Postao je lekar da bi ispunio očekivanja svog oca, ne podnosi bolnicu, krv, pacijente, uplašen je, anksiozan, pogubljen i pokušava da se pronađe u svemu tome. Snimalo se veoma brzo, naučio sam da budem efikasan, da se snađem u trenutku i improvizujem, što je svakako ogromno iskustvo i značajna stvar koja mi je pomogla za dalji rad.

Odličan ste komičar. Da li je to vaš pravi žanr?



- Mnogo, to mi je bio san. Radim u predivnom, tehnički najopremljenijem pozorištu na Balkanu, sa divnim kolegama. Nikada nisam ni sanjao da ću se zaposliti u muzičkom teatru, ali, eto - život je nepredvidiv. Krenuo sam na časove pevanja, počeo da maksimalno osvešćujem i svoje telo, pozorište me tera da svakog dana unapređujem sebe, što me čini izuzetno srećnim i ispunjenim.