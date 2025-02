- Moji roditelji bili su članovi KUD ‘’Karadžić’‘, glumci Gradskog amaterskog pozorišta ‘’Vuk Karadžić’‘, a majka i član hora u Društvu. U predstavi ‘’Zlatni pjesak’‘ 1957, igrali su supružnike, a nakon premijere nastavili zajednički život. Otišli su u BiH, pa smo sestra i ja rođeni u Tuzli, ali se 1968. porodica vraća u Loznicu koju smatram svojim gradom. Majka prestaje da se bavi glumom, a otac nastavlja amaterski rad u ‘’Karadžiću’’ i vodi me na probe. To me privuklo, a onda sam kao dvanaestogodišnjak dobio glavnu ulogu u predstavi "Hajduci" Branislava Nušića, i sa njenim premijernim izvođenjem 20. februara 1975. počinje moje putovanje ‘’na daskama koje život znače!’‘ – priča Grujić za Kurir.

- Mada su me neki reditelji savetovali da se pre okušam kao glumac, pokušavam da upišem – odsek pozorišna i radio režija na Fakultet dramskih umetnosti. Po godinama sam bio najmlađi kandidat i doživljavam razočarenje. Upisujem drugi fakultet, ali to nije to. Glumu nisam napuštao ni u vojsci, a kad sam se zaposlio u ‘’Viskozi’’ prihvatam poziv njenog RKUD-a da spremam predstavu sa dečjim ansamblom. Prva predstva koju režiram je ‘’Kraljevski festival’’, Tode Nikoletića sa kojom pobeđujemo na Muđuokružnoj smotri, i igramo na više festivala. Inače, reditelj, mora imati nečega u sebi i od pisca, i glumca, slikara, muzičara, mora biti psiholog i organizator. Mora biti svestan svoje odgovornosti i biti autoritativan, a to znači da ti veruju ljudi sa kojima radiš. Mada sam uplovio u režiserske vode i dalje glumim, uživajući u oba posla - kaže Grujić koji 2007. sa Draganom Tošićem osniva veoma uspešan Festival glumačkih ostvarenja u Loznici.