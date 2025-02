Slušaj vest

Svi ljubitelji „Gospodara prstenova“ imaće priliku da uživo čuju muziku iz ove poznate filmske franšize na simfonijskom spektaklu “Lord of the Rings in concert”24. februara 2025. u 20.00 u MTS Dvorani u izvođenju originalnog orkestra Lords of the Sound.

Ulaznice su dostupne na blagajnama MTS Dvorane i Ticket Visiona, kao i onlajn na tickets.rs.

Foto: Promo

Orkestar Lords of the Sound izvešće najbolje kompozicije “Gospodara prstenova”, od vedrih hobitskih melodija do mračnih zvukova Mordora i lirske muzike vilenjaka, ali u snažnim, novim simfonijskim aranžmanima. Pored toga, koncert će sve oduševiti jedinstvenim svetlosnim efektima, ekskluzivnim kostimima i dekoracijom u stilu „Gospodara prstenova“, kao i vokalnim solistima nagrađivanim za svoj izuzetan talenat.

Svi ljubitelji filmske muzike dobrodošli su na dvosatno muzičko putovanje i uživanje u pravoj magiji „Gospodara prstenova“ uz simfonijski orkestar.

Foto: Promo

Čiuveni Džon Ronald Ruel Tolkin stekao je svetsku slavu svojim ciklusom romana „Gospodar prstenova“. Ceo svoj život posvetio je čudesnom carstvu Srednje zemlje. Njegovo remek-delo inspirisalo je Hauarda Šora da stvori muzičko remek delo, što mu je donelo najviša priznanja muzičkih kritičara i obožavanje vernih slušalaca širom sveta.

Foto: Promo

Orkestar Lords of the Sound oduvek je sa ljubavlju izvodio epske muzičke kompozicije i oduševljavao evropsku publiku energičnim i nezaboravnim koncertima. Oni su poznati po tome što na originalan način izvode muziku najpoznatijih filmskih kompozitora kao što su Hans Cimer, Ramin Džavadi, Klaus Badelt, Džejms Hauard i drugi.

Foto: Promo

“Lord of the Rings in concert” – muzika iz „Gospodara prstenova“ 24. februara 2025. u 20.00 u MTS Dvorani u izvođenju originalnog orkestra Lords of the Sound.