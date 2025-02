Edijeva ambicija da učestvuje na Olimpijskim igrama nije poziv netalentovanim ljudima s viškom vremena da se tvrdoglavo bave nečim što im može doneti samo podsmeh. "Edi Orao" govori o čoveku svesnom svojih ograničenja i nedostataka, ali ujedno i s misijom. Ovako predstavljen, Edi jeste simpatičan lik, mada, ako želimo biti zlobno cinični, upitnog mentalnog zdravlja. S druge stane, on ne odlazi na Olimpijadu da uzme neku medalju, njemu su samo učešće i dokaz sebi da to može da uradi dovoljni da živi lepo sa samim sobom.

Stvarna priča o Ediju Edvardsu jednako je fascinantna. Sećam se te Zimske olimpijade 1988. godine u Kaljariju, pojavio se reprezentativac Velike Britanije koji nije baš leteo kao orao, više kao kamen. Ipak, on je svoje skakaonice savladavao. Nije padao, bar ne na tom takmičenju. Rezultati su mu, sa sportske strane, bili katastrofalni i tada se kod nas spekulisalo da on to radi namerno ne bi li bio u centru pažnje. I bio je, to se u filmu jasno vidi.