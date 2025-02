Počev od debitantskog Smiths singla "Hand In Glove", Morrissey je svetsku riznicu rokenrola kroz decenije obogatio pravim himnama uz koje su stasavale generacije poput "This Charming Man,” “How Soon Is Now?,” “There Is A Light That Never Goes Out,” “Suedehead,” “Everyday Is Like Sunday,” “Irish Blood, English Heart,” “First of the Gang to Die"...