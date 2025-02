Bili Ajdol u Beograd stiže u sklopu evropskog dela turneje "It's a Nice Day To... Tour Again". Biće to njegov treći koncert u srpskoj prestonici. Jedanaest godina posle nezaboravnog spektakla koji je priredio na istoj lokaciji, Bili se vraća da ovdašnjoj publici još jednom priredi delirijum uz neprolazne hitove koji decenijama unazad konstantno prihvataju nove generacije - "Rebel Yell", "White Wedding", "Dancing With Myself", "Cradle Of Love", "Eyes Without a Face", "Mony Mony", "Hot In the City"...