Originalna postavka

Još jedna zanimljivost – uloga Anđela prvobitno je bila namenjena Draganu Bjelogrliću , ali je on zbog snimanja filma "Crni bombarder", koji je takođe postao kultni, morao da odustane.

Drago mi je da ih je ojadio za honorar

- Tu je bilo njih troje-četvoro koji su se rvali za honorar. Žika Todorović im je bio problematičan, inače ja Žiku jako volim i drago mi je što ih je dobro "uradio" za pare jer to i zaslužuju. Možda su oni hteli i bez njega, ali su valjda shvatili da bi bilo "too much" da nema ni Žike…