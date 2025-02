Od 7. marta do 15. aprila 2025. godine pod sloganom "We speak Dance" biće održan 22. Beogradski festival igre , najavljeno je na konferenciji za medije. U Beogradu, Novom Sadu i Subotici publika će moći da vidi nastupe 18 kompanija iz 13 zemalja, sa 28 izuzetnih koreografskih postavki i dve svetske premijere. Najviše pažnje izazvaće dolazak Roberta Bolea i prijatelja na scenu Sava centra 16. marta, ali i gostovanje Baleta Grčke nacionalne opere iz Atine s komadom "Zlatno doba" Konstantinosa Rigosa.

- Pozvala sam oboje. Nou i Omara. I nakon kratke tišine, čula sam istu rečenicu - nije jednostavno, ali mi govorimo jezikom naše umetnosti. "We speak Dance". Tako smo došli do slogana 22. Beogradskog festivala igre, edicije koja će doneti nekoliko nastupa i gostovanja o kojima smo dugo maštali: od Tancteatra Pine Bauš iz Vupertala, dolaska Roberta Bolea i neverovatnih baletskih zvezda - Nikolete Mani, Maje Makateli, Timofeja Andrijašenka... do kreacije i nastupa Sabura Tešigavare, lično! Uz to, videćemo senzacionalnu predstavu kompanije Lejle Ka, čiji komadi imaju milione pregleda na društvenim mrežama, ali i gran žete miljenice beogradske publike Silvije Gribaudi....