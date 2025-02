Legendarni Panonski mornar preminuo je na današnji dan 2021. godine.

Kada bi samo pesme govorile o Đorđu Balaševiću on bi bio najveći umetnik svih vremena. To, po nekima i jeste. O Đoletu Balaševiću govori i njegova istorija, način na koji je posmatrao život, razmišljao, brinuo i voleo ljude oko sebe.

U svojoj karijeri Balašević nije samo kantautor već je napisao scenarij i tumačio glavnu ulogu u TV seriji "Specijalna redakcija", a glumio je i u TV serijama "Vojnici", "Pop Ćira i pop Spira" i "Panonski mornar".

Napisao je i nekoliko knjiga: "Tri posleratna druga", "I život ide dalje" (sve dalje odavde...), "Dodir svile" i "Jedan od onih života".

Za svoj rad dobio je Nagradu punoljetstva, Oktobarsku nagradu Novog Sada, Estradnu nagradu Jugoslavije, nagradu za literarni doprinos u području estrade na Domanovićevim danima satire, nagradu Todor Manojlović za poseban umjetnički senzibilitet, a imenovan je i UNESCO-vim ambasadorom dobre volje.

Đorđe Balašević preminuo je u februaru 2021. godine. Nakon smrti, u Novom Sadu je dobio više murala koji su često na meti vandala.

O njeegovom radu se priča i danas, a mi vam donosimo pet zanimljivosti o njemu.

Napadnut zbog pesme

Foto: printscreen Instagram nsuzivo.rs

Panonski mornar našao se u nezavidnom položaju zbog numere "Računajte na nas". Upravo ta pesma ima jaku politčičku pozadinu, zbog koga su Đoleta nazivali jugonostalgičarom, međutim on je i dalje terao po svom. Ova pesma u to vreme kada je objavljena, bila je prava himna i mnogi su mogli da se poistovete sa njom.

Blizak prijatelj sa Miroslavom Ilićem

Foto: Dragana Udovičić, Nemanja Nikolić

Iako bi neko rekao da zbog različitih žanrova ne mogu da se zamisle zajedno, to je ipak bio slučaj. Balašević je izuzetno cenio rad Miroslava Ilića, a sa druge strane i Miroslav se oduševljavao radom Panonskog mornara.

Mirsolav ga je jednom prilikom pozvao na koncert na šta se Đorđe Balašević odazvao. I kasnio je, ali po tome je bio poznat. Tom prilikom Đore je nosio crnu košulju, koju je kasnije poklonio Miroslavu Iliću. Miroslav Ilić i dan danas, čak i posle toliko godina čuva tu košulju i obukao ju je u jednoj emisiji na RTS-u posvećenu legendarom Đorđu Balaševiću.

- Nisam je slučajno obukao. Baš na ovom koncertu, pošto je meni tog dana i rođendan: "Ništa ti nisam kupio za rođendan, čoveče". Otkopča čovek košulju mrtav ladan i: "Izvolte". I to stoji u mojoj kući kao amajlija, ovo je jako stara košulja, vrlo retko je oblačim, želim da što druže traje. Ovo mi je poklon od mog Đoleta Balaševića - rekao je Miroslav Ilić u emisiji.

Omiljena pesma

Foto: Nemanja Nikolić

Balaševića je krasio veliki dar za umetnost, a njegovi stihovi ostaće zauvek upamćeni, ipak on je jednom prilikom otkrio koja je njegova omiljena pesma.

- Često me pitaju koja mi je omiljena pesma… Obično odgovorim: – Nije od Balaševića. Al’ uglavnom, ima nekoliko pesama koje su mi najdraže, nema jedna. Jedna kojom bih uvek voleo da se predstavim je pesma sa albuma koji ne znam više kako se zove… Ja sad znam da je pesma s nekog albuma, znam da se zove “Portret života mog” al’ ne znam kad je snimljena, samo znam da je volim - otkrio je svojevremeno Balašević.

Mika Antić

Foto: Printscreen/Youtube

Napisao je veliki broj pesama koje su ostale večne. Jedna od njih je i "Neki novi klinci". Ova numera je postala evergrin, a da je fantastična , Balaševiću je svojevremeno priznao i slavni pesnik Miroslav Antić.

- Što se tiče poređenja sa velikim književnicima… Svako vreme ima svoje načine izražavanja i nisam siguran koliko takva poređenja mogu stajati… Na mene je Mika Antić izvršio veliki uticaj. Žao mi je što nikad nije pokušao da peva. Govorio mi je: "Mrzim te što te svoje pesme možeš da optevaš“, a misleći na pesmu "Neki novi klinci“ rekao mi je: "Nemaš pojma kako si dobru pesmu o prolaznosti napisao“.

Foto: Dragana Udovicic

A pesme su nam bile slične, čak su i neki govorili da mi on piše pesme, što je bio ogroman kompliment. Mika je uvek prvi koga pominjem kada se povede razgovor o nekim poređenjima iz mojih geografskih prostora - rekao je Đorđe Balašević u intervju 1986.

Izbačen iz gimnazije

Kao svaki umetnik njega su mladosti pratili nestašluci, a jednom je otkrio i da je bio izbačen iz gimnazije zbog neopravdanih časova, a za sve to je bio zaslužan njegov otac.

Foto: Stefan Stojanović

- Izbačen sam iz gimnazije zbog neopravdanih časova. Klasika… Dođe lepo vreme, pa prorade pecaljke, plovci se renoviraju, fudbalica, dani sve duži, štrafta… Ja sam u to vreme nalazio neke varijante da one nedelje kad idem posle podne u školu, baš i ne moram da idem! Međutim, ćale me ocinkario…

On je bio iz one varijante "Balkanski špijun“, pravi onaj tip "Kako se kalio čelik“. Kad ga je moja razredna pozvala i rekla da ne dolazim u školu nedelju dana i da zna da sam ja bolestan, al’ da neko mora to da javi, da nastavnici ne pomisle da sam se ispisao iz škole, ćale je rekao da je sve to neopravdano i da nisam bio bolestan. Dobio sam ukor pred isključenje, imao sam nekih 80 časova…

Foto: Kurir TV

Igrao sam fudbal za školu i bio sam na krosu deveti, tako da mi je direktor Milan Vranić, inače zaljubljenik u sport, dao još jednu šansu. Pozvao me je i rekao mi da do kraja godine uopšte ne smem da izostanem sa časa makar slomio nogu, imao 40 temperaturu… Kad sam se vratio u razred i sve im ispričao, drugovi su me pitali: “Znači, ne ideš sutra na utakmicu“?

Igrali su Vojvodina – Proleter u Kupu, reflektori su tek proradili… I šta da vam pričam… Mogu jedino da vam kažem da je Pera Nikezić dao strašan gol sa 25 metara, da je branio Babić za Proleter i da je bilo 3:0 za Vojvodinu.“ - govorio je Đorđe Balašević u intervju 2012.

