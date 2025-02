Film "Mickey 17" je zasnovan na romanu "Mickey 7" Edvarda Eštona. Scenario i režiju potpisuje Bong Džun Ho, dok u glavnim ulogama briljiraju Robert Patinson ("Betmen", "Tenet"), Naomi Aki (Vitni Hjuston u filmu "I Wanna Dance with Somebody", "Ratovi zvezda: Epizoda IX – Uspon Skajvokera", "Lady Macbeth"), oskarom nominovani Stiven Jun ("Minari", "Beef"), kao i Toni Kolet ("Hereditary", "About the Boy") i Mark Rafalo ("Poor Things"), oboje takođe nominovani za prestižnu nagradu Američke filmske akademije.