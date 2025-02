Pod sloganom We Speak Dance na više beogradskih scena, kao i u Novom Sadu i Subotici od 7. marta do 15. aprila održaće se 22. Beogradski festival igre na kome će učestvovati trupe iz Bejruta, Jerusalima, Rima, Tokija, Grenobla, Atine, Liona, Ređo Emilije, Adelejda, Vupertala, Kalamate, Milana, Sen Nazera, Londona, Brisela, Napulja, Madrida, a prema rečima direktorke Beogradskog festivala igre Aje Jung, ovogodišnja edicija “doneće nekoliko nastupa i gostovanja o kojima se dugo maštalo: od Tancteatra Pine Bauš iz Vupertala, dolaska Roberta Bolea i neverovatnih baletskih zvezda – Nikolete Mani, Maje Makateli, Timofeja Andrijašenka… do kreacije i nastupa Sabura Tešigavare, lično!”

“Kada smo razumeli koliko nam je važan performans Omara Ražiha iz Bejruta kojim započinjemo festival, a koji predstavlja poziv u nečiji dom, uz igru, živu muziku i odličnu hranu, komad ‘Bejtna’ je već počeo da osvaja scene i festivale… Zatim smo pomislili da bi program trebalo nastaviti predstavom ‘Mana’, koja govori o svetlosti i nadi, a koju potpisuje Noa Verthajm iz Jerusalema… Stavila sam datume i naslove na papir, a onda pomislila da ovi umetnici možda i ne bi želeli ili smeli da u ovom trenutku nastupe na istom festivalu, skoro u istom periodu i da se nađu u blizini, gde samo Francuska ulica deli Bioskop Balkan i Narodno pozorište. Pozvala sam oboje. Nou i Omara. Nakon kratke tišine, čula sam istu rečenicu iz Bejruta i Jerusalema. Kao da sede u istoj sobi: ‘nije jednostavno, ali mi govorimo jezikom naše umetnosti. We speak Dance’. Tako smo došli do slogana 22. Beogradskog festivala igre” - rekla je Aja Jung na najavnoj konferenciji za novinare.

Na samom kraju, Aja Jung je najavila da će 22. februara u Njujorku na 53. Festivalu dokumentarnog filma - Dance on Camera, biti premijerno prikazan film o Beogradskom festivalu igre. “U ovom dokumentarcu, stvaranom skoro pet godina, u tišini i bez ičije podrške, govore sve superzvezde baleta i savremene igre našeg vremena, od Barišnjikova do Kana, od Kilijana do Papajoanua, ili Naharina… Oni pričaju o našem Beogradu, našoj zemlji i našem festivalu… Nakon Njujorka, naredna prikazivanja su na festivalima u Švedskoj i Italiji. Putevi ovog filma, liče na puteve našeg festivala. One kojima se ređe ide” - rekla je Aja Jung.