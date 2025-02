Njegovo najpoznatije delo, serijal o Gligoriju Pecikozi Hajduku, nije samo književni fenomen - to je priča o prijateljstvu, hrabrosti i istrajnosti, priča koja je osvetljavala mladalačke staze mnogih generacija. Pored "Hajduka" u devet delova, Gradimir Stojković ostavio nam je još mnoštvo priča, od "Želim" i "Na bregu kuća mala", do "Sve moje gluposti" i "Peta devojčica, Marja". Svaka od njih nosi njegovu veru u svet koji može biti bolje i pravednije mesto - ako se za to borimo.