Bio je to Oktoberfest 2005. godine kada joj je jedna fotografija promenila život. Sjajne oči i krigla piva u ruci: fotograf je uhvatio čistu životnu radost kojom je zračila Barbara Stadlhuber. Međunarodne novine od britanskog Suna do indijskog Financial Timesa objavile su sliku – i odjednom je mlada žena s osmehom postala poznata u celom svetu. Čak su je jedne novine proglasile najlepšom Nemicom, iako dolazi iz Austrije.