Koncert čuvenog orkestra Lords of the Sound održava se u ponedeljak 24. februara 2025. u 20.00 u MTS Dvorani, na simfonijskom spektaklu “Lord of the Rings in concert”, koji predstavlja muziku franšize „Gospodar prstenova“.

Foto: Promo

Ostalo je još vrlo malo karata. Ulaznice su dostupne na blagajnama MTS Dvorane i Ticket Visiona, kao i onlajn na tickets.rs.

Orkestar Lords of the Sound izvešće najbolje kompozicije “Gospodara prstenova”, od vedrih hobitskih melodija do mračnih zvukova Mordora i lirske muzike vilenjaka, ali u snažnim, novim simfonijskim aranžmanima. Pored toga, koncert će sve oduševiti jedinstvenim svetlosnim efektima, ekskluzivnim kostimima i dekoracijom u stilu „Gospodara prstenova“, kao i vokalnim solistima nagrađivanim za svoj izuzetan talenat.

Foto: Promo



Orkestar Lords of the Sound oduvek je sa ljubavlju izvodio epske muzičke kompozicije i oduševljavao evropsku publiku energičnim i nezaboravnim koncertima. Oni su poznati po tome što na originalan način izvode muziku najpoznatijih filmskih kompozitora kao što su Hans Cimer, Ramin Džavadi, Klaus Badelt, Džejms Hauard i drugi.

Foto: Promo



Za relativno kratko vreme, Lords of the Sound su postali jedan od najpopularnijih muzičkih ansambala širom sveta. Sastav orkestra čine talentovani mladi ljudi koji su prošli takmičarsku selekciju i dokazali svoje pravo da rade u jednom od najboljih evropskih ansambala. Trenutno repertoar orkestra čini više od 300 kompozicija različitih žanrova i pravaca. Uobičajenim programima filmskih hitova dodata je muzika za decu, muzika iz kompjuterskih igrica, rok hitovi, klasika i džez dela, kao i dela svetski poznatih kompozitora. Neprestana želja za osvajanjem publike motiviše ove muzičare za nove podvige i dostignuća.

Foto: Promo



