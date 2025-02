Mali Princ, a veliki spektakl. U četvrtak uveče beogradska publika premijerno je mogla da pogleda pozorišnu adaptaciju klasične francuske novele "Mali Princ" Antoana de Sent Egziperija. Povodom 80. rođendana knjige, koju vole mnogi od osam do 88 godina, veličanstvena predstava nastala po njoj obilazi svet i u našoj prestonici gostovaće sve do nedelje.