U intervjuu koji je dala 2005. godine za zagrebački "T portal", a koji je preneo sajt "Ravno do dna", glumica je otkrila zašto nije igrala u nastavku filma.

- Tu je bilo njih troje-četvoro koji su se rvali za honorar. Žika Todorović im je bio problematičan, inače ja Žiku jako volim i drago mi je što ih je dobro "uradio" za pare jer to i zaslužuju. Možda su oni hteli i bez njega, ali su valjda shvatili da bi bilo "too much" da nema ni Žike…