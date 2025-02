Glumac Darko Perić , koji poslednje dve decenije živi u Španiji, prošle nedelje bio je nakratko u Beogradu. On je bio gost Sajma turizma , na kojem je predstavio i svoj dokumentarac "Dunav je moje more", koji govori o lepotama i turističkim potencijalima Đerdapa. Dramski umetnik je u subotu bio domaćin na štandu Đerdapske rivijere , pa je odvojio i nekoliko minuta za razgovor s novinarima Kurira.

- Ne dolazim često u Srbiju, ali je velika čast doći na sajam i predstavljati Kladovo . Ljudi kod nas i u svetu to moraju da vide jer su Dunav i Đerdapska klisura broj jedan turistička atrakcija u Srbiji. Drugo, to je granica između dva sveta - Istoka i Zapada.

- Dunav je bio moje more. Odrastao sam na 50 metara od reke.

- Prošle godine nisam stao osam meseci. Snimio sam tri filma u Francuskoj, tri u Italiji i jedan u Srbiji. U Beogradu sam radio na engleskom jeziku ostvarenje "Absolution", koje je u postprodukciji. Očekujem da će neki od njih izaći do kraja godine. Trenutno spremam nove uloge.



- Nije mi to važno, ne patim od toga. Radim posao koji volim i imam prijatelje i porodicu. Iz Srbije nisam dobio dovoljno interesantne ponude, a imao sam angažmane, pa nisam morao to da prihvatim da igram. Žao mi je što nisam snimao "Blok 27". Zvala me je Milica Tomović, čije "Kelte" obožavam. U seriji igra i moja komšinica Ivana Mladenović.