Otkako se pojavila na sceni, najveća konceptualna umetnica današnjice iz ljudi izvlači najrazličitija osećanja, koja idu iz krajnosti u krajnost, kao da međuprostora nema. Njeni performansi neke bacaju u trans, druge u šok, pa je isti efekat pre nekoliko godina izazvala i priča da je Marina Abramović detaljno isplanirala svoju sahranu, i to ne jednu, već – tri.

U novembru je proslavila 78. rođendan. Iako kroz život i dalje hoda čvrstim korakom i sa nesmanjenim entuzijazmom, ona ništa ne prepušta slučaju, pa je detaljno isplanirala i sopstvenu sahranu. To je otkrila na promociji memoara "Prolazim kroz zidove", održanoj u julu 2017. na platou između crkava u budvanskom Starom gradu. Efekat iznenađenja nije izostao, što se valjda i podrazumeva u njenom slučaju.

– Svim svojim prijateljima i članovima porodice rekla sam da ne želim da tuguju kada umrem. Verujem da je to vama jako čudna i neverovatna stvar, ali za sve njih, kao i moje poštovaoce, imala sam samo jednu molbu – da se na taj dan vesele. Svima sam to jasno stavila do znanja, jer ako mi je život bio težak, mučan i loš, želim da makar moja smrt bude veseo događaj – izjavila je Marina Abramović, koja je tada imala 71 godinu.