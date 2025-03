- To je davno počelo. U životu sam napravio dve kuće i bukvalno - gurao sam kolica, mešao malter… Pritom volim sport, igrao sam tenis kao za zlatnu medalju. To je bolelo, igrao sam s tim bolom, a onda više nisam mogao da izdržim . Tenis je, mislim, najgori sport za tu vrstu povrede. Otišao sam na magnetnu rezonancu da vidim šta se dešava, kad sam se jednom jako ukočio. Ljudi su mi pokazali snimak: Vidite, vama je ovo iscurelo u kičmenom stubu, vi morate na operaciju - kazao je Gagi pre par godina u emisiji "Zdravi sa dr Katarinom Bajce".

- Čovek mora da zna kako da se podiže iz kreveta, ako hoće nešto da podigne da mora da čučne… To je gomila pravila o kojima treba misliti, ali s obzirom na to kako to zna da boli i kako se osećaš, vrlo lako zapamtiš sve to. Samo da ne ležim u krevetu i da ne mogu da se pomaknem - kazao je Jovanović koji svaki slobodan momenat gleda da pobegne od gradske vreve.