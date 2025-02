Jedan od rođendana na Terazijama

- Publika je navikla na Buleta u toj ulozi, a po mom mišljenju, to je kruna njegove pozorišne karijere. Jedini teret koji osećam je to da uspem da dostignem taj visoki nivo koji je on postavio. Gledajući nedeljama razne snimke predstave i posle ovoliko proba, mislim da sam spreman i da se sve posložilo na svoje mesto. Treba samo da se prepustim toj magiji ove predstave i da se prosto igram. Volim takve uloge gde mogu da budem žovijalan na sceni. Žarko Stepanov i ja imamo sada toliko godina kao i Rade Marjanović i Bule kad su počinjali da igraju "Neki to vole vruće" i voleo bih da i nas dvojica budemo tako dugovečni.