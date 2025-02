Da li ste znali da je prva Srpkinja koja je išla na put oko sveta to učinila u svojoj 65. godini i to pre ravno veka? Da su još u 19. stoleću žene u časopisu Domaćica, čije su pokroviteljke bile srpske kraljice, čitale o senzualnosti muškog tela? Te žene, kao i mnoge druge pomerale su granice kod nas, a da za neke šira javnost uopšte i ne zna.

I baš zato one su, uz one brojne poznate, predstavljene na izložbi "Velikanke srpske kulture" u Domu Jevrema Grujića u Beogradu. Kuća čuvenog diplomate, sama po sebi je priča o životu prestonice kroz 19. i 20 vek, a sada po drugi put priča o damama koje su i danas uzor. Pred nama je priča, započeta pre četiri godine, a obuhvata oko 50 žena. I kreće baš od novovekovnih kraljica - one dve iz dinastije Obrenovića - Natalije i Drage, do Marije Karađorđević i onoga što su one donele Srbiji i ženama.