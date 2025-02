Kroz poslednje tri decenije, Rošin Marfi je bila na čelu avangardne elektronske pop scene. Rođena u Irskoj, ljubav prema muzici razvila je tokom tinejdžerskih godina nakon preseljenja u Mančester. Njen uspon na muzičkoj sceni započeo je kada je upoznala basistu Marka Brajdona, sa kojim je formirala bend Moloko. Bend je stekao planetarnu popularnost sa hitovima kao što su „Sing It Back“ i „The Time Is Now“, pre nego što su se raspali 2004. godine.

Poznata po inovativnom zvuku i jedinstvenom stilu, Rošin Marfi je postala globalna muzička ikona, a njen uticaj na elektronsku muziku i pop scenu je neosporan. Sa pesmama poput „Overpowered“, „Ramalama (Bang Bang)“, „You Know Me Better“, kao i hitovima benda Moloko, poput „Sing It Back“ i „The Time Is Now“, Rošin je postavila standarde za muzičku industriju. Njen karakterističan glas i energični nastupi čine je jednim od najprepoznatljivijih izvođača današnjice. Njena sposobnost stalne transformacije i umetničkog izraza obezbedila joj je vernu bazu fanova i istaknuto mesto na globalnoj muzičkoj sceni, navodi se u saopštenju.