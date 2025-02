Foto: HBO MAX / Planet / Profimedia, Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Glumica Mišel Trahtenberg Foto: HBO MAX / Planet / Profimedia, Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Rođena u Njujorku 11. oktobra 1985. godine, Trahtenberg je svoju prvu ulogu dobila sa devet godina u klasičnoj Nickelodeon seriji iz 1990-ih "The Adventures of Pete and Pete", gde je igrala neobičnu devojčicu Nona F. Mecklenberg.