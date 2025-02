"Izbacili su me iz tri različita stana sa dvoje male dece. Prvo sam se vratila u vojnu zgradu gde sam odrasla, ali su me stanari izbacili. Nakon toga, provalila sam u prazan stan na Obilićevom vencu, ali ni tamo nisam ostala dugo. Na kraju me je opština Stari Grad smestila u stan na Braće Baruh 2, gde sam se borila 11 godina. Izbacivali su me na svaka tri meseca, a tek moji sinovi i ja smo prolazili kroz pakao. Na kraju sam završila na ulici s dvoje sinova, snajom i malim unukom", ispričala je Ljiljana u emisiji „Balkanska ulica“, naglašavajući da je na kraju uspela da kupi stan na kredit.