"Leptirica" je prikazana 22. februara na RTS 1. Ovaj film važi za jedan od najstrašnijih, ako ne i najstrašniji srpski film svih vremena, a snimljen je kao televizijski i premijerno prikazan još 1973. godine. Stekao je kultni status još tada, a široko rasprostranjene glasine, poput one da je jedan čovek iz Makedonije umro od srčanog udara tokom gledanja filma, doprinosile su mističnosti i jezi vezanoj za "Leptiricu". Priču o preminulom Makedoncu nije moguće dokazati jer o tom događaju u novinama iz tog vremena nema pomena. Sam Kadijević je, mada je to spominjao u intervjuima, kasnije objasnio da je i sam za taj incident čuo od nekoga i tako je ta urbana legenda počela da se širi.

Poznato je da je "Leptirica" inspirisana pripovetkom "Posle devedeset godina" Milovana Glišića. Ovo delo ne spada u vrh srpske književnosti, naprotiv. Neujednačenog stila, komedija koja nikad nije smešna i jeza koja to do kraja nije, ova pripovetka... pa, "nije dobro ostarila". Kadijević ju je izabrao jer se, kako kaže, uklapala sa onim što on kulturno jeste, sa ovih prostora. Tako se proširila legenda o vampiru Savi Savanoviću, sve do modernog Nosferatua.