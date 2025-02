- Oni koji su već pročitali moju autobiografiju sada su deo mog života. Mnogi pitaju da li sam ja pisala, što jesam, i zašto sam izabrala "Tamo daleko" za naslov. Ponekad sam u Njujorku na ulici čula srpski. Bila sam fascinirana. To je moj jezik, to su Srbi. Ali, ne umem da komuniciram sa njima i oni ne znaju da postojim. Nemam pravo da idem u Jugoslaviju, kamoli u Srbiju, jer je meni to zauvek zabranjeno. A zašto? Ko sme da kaže da ne smem da se vratim kući? To je moj zavičaj, tamo sam rođena i to je ponižavajuće, nije fer. Ne samo to, kada sam imala 11 godina bila sam zvanično svuda poznata kao kriminalac. Ali, konačno sam našla mogućnost i vratila sam se u oktobru 1987 - počela je Jelisaveta i dodala: