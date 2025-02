Serija "Pasjača" , koja spaja misteriju, dramu i triler u prelepoj, ali zabačenoj planinskoj sredini, osvojila je brzo srca publike. Od 10. februara prikazuje se na Superstar kanalu radnim danima od 21 sat, a posle tri nedelje emitovanja publika i dalje s nestrpljenjem čeka svaku novu epizodu. Sjajnu glumačku ekipu predvode Marko Janketić , Anita Mančić, Jovana Gavrilović, Milica Janevski... Iza ove priče stoji produkcija "Monada" i producentkinja Sonja Mihajlov. Nekada je bila uspešan novinar, završila je i čuveni univerzitet "Lomonosov" u Moskvi, ali se posvetila produkciji. Za Kurir otkriva i to kako je bilo raditi seriju čija se radnja dešava na jugoistoku Srbije.

To nije jedina intriga?

- Svaki producentski poduhvat je veliki izazov i psihofizički test, ne samo zbog činjenice da pozicija podrazumeva obezbeđivanje tehničkih već i emotivnih preduslova kako bi se projekat, koji je neophodno razumeti i duboko osetiti, realizovao u punom kapacitetu. Posebno bih istakla odgovornost producenta u kontekstu ne samo prepoznavanja aktuelnog i dobro napisanog scenarija i požrtvovanog odnosa prema projektu već i meni posebno važnog segmenta izgradnje i očuvanja poverenja i pozitivne atmosfere u velikoj ekipi, koja tokom višemesečnog snimanja i želi i mora da pruži maksimum za dobrobit serije, što je u našem slučaju uspelo. Na "Pasjači" jedan od većih izazova bila je i izuzetno specifična lokacija na kojoj je snimana trećina serije, Stara planina, odnosno selo Dobri Do.

- Lokalna mikroklima ovog dela Stare planine često je neprijatno iznenađivala našu ekipu nenajavljenim, neočekivanim pljuskovima. Tokom višemesečnog boravka i svakodnevnog rada, planina opčinjava svojom lepotom, ali često i plaši svojom autentičnošću i divljinom, pored ostalog i činjenicom da je tokom snimanja bilo obavezno prisustvo medicinskog osoblja, kao i seruma protiv zmijskog otrova. Naravno, kako to obično biva, Stara planina nije bila naš prvi izbor. Prethodno smo, za odabir začuđujućeg, bizarnog sela obišli više od 20 lokacija u Srbiji i Republici Srpskoj, ali je izbor na kraju pao na Staru planinu i nismo se pokajali.

- Realizaciju "Pasjače" počeli smo pre četiri godine, preko 200 kolega utkalo je izuzetan talenat, upornost, entuzijazam, pa i nadljudsku snagu u svaki pripremni i snimajući dan: od kreatora i reditelja Marka Manojlovića, pisaca, organizatora, koordinatora, direktora fotografije, snimatelja, planera, asistenata režije, scenografa, rekvizitera, šminkera/maskera, kostimografa, tonaca, preko gafera, unita, scenaca, vozača - do ništa manje posvećene ekipe postprodukcije: montažera, kompozitora, ilustratora, animatora, kolorista i drugih. Raskošan talenat prikazalo je preko 300 glumaca i blizu 700 statista. Istakla bih izuzetno nadarene najmlađe kolege, decu glumce, koji u seriji imaju zapažene uloge. Pridobili su poštovanje, podršku i ljubav cele ekipe svojom darovitošću, zrelošću i dobrotom do te mere da su nakon više sezona za sve postali "naša deca", koju, sigurna sam, čeka izuzetna filmska karijera.

- Serija je snimana na preko 100 lokacija, od Stare planine, Kosmaja, do Beograda i Pančeva. Nedavno je završeno snimanje poslednje, četvrte sezone.



- Imajući u vidu izuzetnu kompleksnost scenarija, prepunog neočekivanih obrta, a u koji su utkani najrazličitiji likovi sa svojim tajnama, željama, grehovima, nadama, ljubavima, razočaranjima, "Pasjača" ne može da ima jednu poruku. To je priča o iskonskim ljudskim slabostima, emocijama, ali i vrlinama i ovovremenskim iskušenjima. Takođe, to je priča o krajnostima, čiji akteri ne prezaju ni od čega da bi zaštitili svoja verovanja i sakrili tajne. Kao producenta, raduje me što svaki gledalac ima priliku da "Pasjaču" doživi i protumači na svoj način.