- Gostovanja su posebno važna za svakog pozorišnog umetnika jer je to prilika da se potvrdi univerzalnost tema kojima se predstava bavi. Što dalje odete od mjesta na kojem je predstava napravljena, to je veći izazov razmene sa stanovništvom. Što su umetnici u procesu nastanka predstave bili iskreniji i autentičniji, to će ljudi koji prisustvuju izvođenju doživeti veću katarzu.