- Da, i čovek se izgubi u željama kako to vreme da potroši. Uhvati me strah da nešto propuštam, da traćim vreme i onda pokušam u jedan dan da smestim posao, decu, kuvanje, čitanje, druženje... Prednost mojih pedeset godina života je to što bolje rezonujem šta stvarno želim. Tako sam prvi put raščistila i izgovorila da nije moja želja da putujem, iako je većini to neshvatljivo, da mi more ne smeta, ali ga ne volim, da ne želim da ulažem u spoljni izgled ni sat ni dinar preko minimuma i još mnogo toga. Moja radost, moje mesto u prolaznosti i večnosti je puna kuća za postavljenim stolom, a to je najteže. Za to ti treba pedeset godina rada, dobrog društva, zdrave familije, braka i majčinstva uz sva iskušenja, greške, dane radosti i dane tuge. Kad taj sto lepo postavim, a oko njega je toliki žamor da ne čujem koja pesma je na radiju, to je večnost.