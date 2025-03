Nakon što se "New York Dolls" raspao, Johansen je započeo solo karijeru i postao Baster Poindekster, ali se vraćao i u svet glama i panka. Tokom svoje karijere, pojavljivao se i u filmovima kao što su "Candy Mountain", "Let It Ride", "Married to the Mob" i imao nezaboravnu ulogu kao Duh prošlih Božića u hitu "Scrooged" sa Bilom Marijem.