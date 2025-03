Endži Stoun (63), najpoznatija kao članica legendarnog hip-hop trija "The Sequence" poginula je u saobraćajnoj nesreći posle nastupa u Montgomeriju u Alabami.

Iza nje su ostali sin Majkl Arčer, ćerka Dajmond Stoun i dvoje unučadi. Dok je bila članica ženske grupe The Sekuence, trio iz Kolumbije, Južna Karolina, izdaje hitove poput "Funk You Up".