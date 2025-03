- Ovu knjigu sam zapravo počeo da pišem onog trenutka kad sam se zaposlio u Narodnom muzeju, odnosno kad sam počeo da radim u logoru. Nemci su 3. februara izdali naredbu da se iz logora u Beogradu, Šapcu i Nišu strelja za odmazdu 3.760 zatočenika. To je bila triangla smrti tada. Niš je trebalo da obuhvati 1.071 zatvorenika. Zatvorenicima je dojavljeno da se na Bubnju kod Niša ubrzano kopaju rake i da će svi biti streljani 13. februara. Veliku pomoć u toj dojavi imali su od doktora Velizara Pijade i Olge Badur, a kasnije Slavković. Odmah pored logora je bila kasarna s bugarskim vojnicima, a njihov oficir Asenov, kako kažu podaci, odbio je da strelja toliki broj srpskih rodoljuba - počeo je priču Ozimić.

On kaže da je tog 12. februara bilo izuzetno hladno i da je sneg napadao između 70 centimetara i jednog metra. - Nekako se dogodilo da u Šapcu nije bilo dovoljno zatvorenika pa je Niš trebalo da upotpuni tu brojku. Znali su da im je jedina šansa baš ta popodnevna šetnja koja se odvijala iza zgrade logora. Iz svedočenja se vidi da su bili dobro organizovana grupa. Okosnicu bekstva su činila petorica zatočenika. Jedan od njih je bio Vule Vukašinović, koji je bio i jedini ravnogorac među njima, jer su ostali bili komunisti. Vukašinović je, na primer, bio zadužen da sa svojom grupom neutrališe mitraljeze. Ćurčić i grupa trebalo je da onesposobe struju, a Vukomanović i njegovi ljudi trebalo je da skoče na stražare.

On kaže da je nakon tog uzvika nastao pravi metež, a da su Nemci bili apsolutno nespremni jer uopšte nisu mogli da zamisle da je tako nešto moguće. Straža je na logoraše pucala, logoraši su otimali oružje od Nemaca.

- Zatvorenici su hteli da izvedu bekstvo sa što manje žrtava jer su znali da bi usledila osveta u krvi. U tom događaju je poginuo jedan Nemac, što dovoljno govori koliko su rodoljubi bili svesni svog postupka. Te noći je u slobodu krenulo 147 logoraša. Od toga je njih 105 preskočilo žice, a šestoricu je potera uhvatila. Njih 99 se dokopalo slobode, dok su svi ostali ubijeni ili kasnije streljani. Da bi se shvatilo kakav je to podvig bio, oni su trčali preko Gradskog polja (sadašnji prostor preko puta tehničkih fakulteta) do Jagodin male, da bi onda trčali prema obližnjim selima. Dakle, imamo tu izmučene, gladne ljude koji beže kroz ozbiljne smetove. Nemci su kasno reagovali i bili su potpuno iznenađeni. Krenuli su u poteru tek kad su poslednji zatvorenici prelazili Gradsko polje. Iz naselja Palilula su počele da se ispaljuju svetleće rakete i tek onda je počela stvarna potera. U sećanjima preživelih ističu veliku pomoć meštana iz sela Brenica, Hum, Kamenica, a prvo su tu upali. Niko ih nije izdao, prokazao. Svi su čekali da prođu Bugari iz potere, a onda im pomagali na mestima gde su bili skriveni - priča Ozimić.

On kaže da je to bio jak šamar nemačkoj komandi i da je streljan veliki broj zatvorenika, ali nikad se nije precizno saznalo koliki je to broj. Najčešće pominjana brojka je 900 ljudi.