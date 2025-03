Tamara Krcunović , jedna od najangažovanijih i najcenjenijih glumica, svoju glumačku karijeru temelji na bogatom životnom iskustvu koje je stekla odrastajući na dva kontinenta. Sa posebnim ponosom ističe kako je život u različitim zemljama, od Beograda i Alžira do Kipra i Pariza, oblikovao njen pogled na svet i pristup glumi.

"Rasla sam u Alžiru, među ljudima koji imaju drugačije običaje, jezike i tradicije. To mi je otvorilo oči i proširilo horizonte. Sećam se svoje osnovne škole na vrhu brda, s pogledom na alžirsku luku, i kako sam gledala brodove iz Evrope. Uvek me podseća na to kako je moje odrastanje bilo bogato iskustvom", objasnila je Tamara za TV Ekran, dodajući da je iskustvo odrastanja u francuskom obdaništu u Beogradu i školovanje na dva jezika bilo ključni faktor njenog obrazovanja.