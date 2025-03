Tradicija Besplatan ulaz na Sajam knjiga: Posetioci će u Novom Sadu u isto vreme moći da posete međunarodnu izložbu umetnosti Art ekspo i Sajam gejminga

Foto: Novosadski sajam

Radno vreme Sajma knjiga i izložbe Art ekspo: 18-20. marta od 10 do 20 časova, petak, 21, i subota, 22, od 10 do 21 sat, nedelja, 23. mart, od 10 do 20 časova, i ponedeljak, 24. mart od 10 do 16 časova. Radno vreme Sajma gejminga: od petka do nedelje - od 10 do 22 časa