Koncerti njemu u čast

Plan je da obiđu celu bivšu Jugoslaviju, a u Beogradu sviraju za njegov rođendan, 10. maja, u MTS dvorani. Publika će imati priliku da vidi, čuje i zajedno sa bendom zapeva pesme iz bogatog Vladinog opusa od perioda Idola, preko njegovih solo radova, Old stars benda, Nevladine organizacije, Ljetnog kina...



- Sviraćemo pesme iz svih faza naše dugačke saradnje, započete još u osnovnoj školi. Na koncertu će se čuti i "Retko te viđam sa devojkama", "Plastika", "Maljčiki", "Nebeska tema", "Rusija", "Dok dobuje kiša", "Devojko mala", "Maršal", "Ona to zna", "Patuljci", "Odnesi me", "Vodim te na more", "Samo jednu ljubav imam"... Posebno mi je drago što će publika imati priliku da prvi put čuje uživo "Neposlušnu građanku", pesmu koju je Vlada napisao 2013. godine, ali je objavljena posle njegove smrti, 2015, i sada nam je tek jasno za koju priliku je napisana - kaže Kolar povodom turneje.