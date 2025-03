Mlada Džordžija je uložila dosta truda i rada u svoje školovanje, a kada su je novinari nakon premijere “Fantoma iz opere” u Bazelu pitali, koji su to najvažniji momenti u njenoj karijeri koji su je oblikovali kao umetnika, Džordžija je izjavila: “Svaki šou u kojem sam ušestvovala oblikovao me je kao umetnika, jer svaki od njih pruža priliku za učenje i rast kroz rad sa novim ljudima i novim materijalom. Međutim, rekla bih da je pobeda na Herald Sun Aria, pre nekoliko godina bila izuzetan trenutak u mojoj karijeri i noć koju nikada neću zaboraviti. To je podstaklo moje aspiracije i podsetilo me za šta sam sposobna. Mislim da je taj trenutak doprineo mojoj odluci da se više bavim muzičkim pozorištem”.