Ništa neobično, a opet zanimljivo. Glumci na sceni i pred kamerom dobijaju najrazličitije zadatke i to je ono zbog čega se svi slažu da im posao, između ostalog, ima smisla. Najlepše je to uvek mogu da obuju cipele osobe sa čijim zanimanjem gotovo da nikada nisu imali dodirnih tačaka. A da bi, bar u tom svetu igre, postali lekari, piloti ili profesori, moraju da nauče nešto novo. Međutim, bilo je i situacija kada glumac dobije zadatak da i pred kamerom bude to što jeste - glumac.