- Tek se polako sležu, ali i dalje nemam osećaj da je to bilo stvarno. Osećam samo ogromnu zahvalnost i sreću, i kad god pogledam slike iz Berlina, bude mi lakše jer znam da se ipak desilo.

- Naravno da laska, mislim da su nam svima potrebne potvrde i nagrade jer ovaj poziv zahteva potpunu posvećenost, a čovek se lako izgubi u samokritičnosti ili teži ka nekoj perfekciji, a da ne vidi da je nešto već dobro i dovoljno. Meni je mnogo značilo i znači mi, i trudim se da malo osvestim sve to sebi u glavi. Trebaće vremena, ali polako.

- Program je bio vrlo intenzivan i ispunjen, nismo stali ta četiri dana. Imala sam priliku da upoznam veliki broj kasting direktora iz celog sveta koji svake godine dolaze u Berlin da bi upoznali zvezde u usponu i to je ogromna čast i zadovoljstvo, jer nisam sigurna da li bih ikada imala priliku da se tako nešto desi. Zato ponavljam - prezahvalna sam.

- Ne razmišljam previše, volim da sanjarim - to uvek kažem, nadam se da ću nastaviti da radim, a krajnja destinacija mi nije bitna.

- Definitivno mi je međunarodna prekretnica "Diva Futura" , jer od samog kastinga pa sve do nagrade u Berlinu - za sve to je kriva "Diva". Mnogo volim taj film, taj proces i celu ekipu, i hvala im za ovakvu šansu i prelepu saradnju.



- U početku sam se plašila kako će to sve da izgleda, kako ćemo postaviti određene granice i da li se one uopšte mogu postaviti. Međutim, vrlo brzo sam shvatila da je apsolutno sve sigurna zona i da potpuno rasterećeno mogu da kažem šta mislim. Nemam eksplicitnih scena u filmu i to mi je dosta pomoglo da potpuno uživam u ovom snimanju, transformacijama, istraživanju i pripremama. Bilo je veoma izazovno jer je osoba stvarna i ceo svet je zna, ali ja sam napravila svoju verziju Ilone i nadam se da sam donela dobru odluku.