Izložba Future of Melancholia nastala u saradnji M uzeja savremene umetnosti i HALLE FÜR KUNST Steiermark iz Graca otvorena je 6. marta u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića i u u Salonu MSUB. Kustos izložbe je Sandro Drošl, asistentkinja kustosa Karo Fajstricer, a kustos koordinator za MSUB je Miroslav Karić.

Marijana Kolarić , direktorka MSUB, na otvaranju izložbe je istakla: “U Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića imamo priliku da se upoznamo s radovima savremenih austrijskih umetnika, kao i pionirke nadrealizma Suzane Venger, čije stvaralaštvo predstavlja most između prošlih i sadašnjih umetničkih pozicija. Ovaj deo izložbe nudi novo vrednovanje njenog nasleđa u seriji radova koji duboko istražuju unutrašnje svetove i unutrašnje vizije. Izložba u Salonu MSUB pruža mogućnost da uronimo u svetove umetnika Filipa Timišla koji se bavi fenomenom melanholije prisutnom među mlađom generacijom, istražujući osećanja nesigurnosti pred izazovima vremena u kome živimo. Timišl nas podstiče da se zapitamo o budućnosti u sadašnjem trenutku.

Sandro Drošl, kustos izložbe, u svom obraćanju je istakao: “Izložba Future of Melancholia promišlja melanholiju kao stanje duha koje odražava složenost savremenog trenutka. Ovaj fenomen u isto vreme predstavlja reakciju na izazove populističkih tendencija širom sveta, izraženu kroz povlačenje iz političkog i javnog života u sferu privatnog. Posebna pažnja posvećena je načinima na koje umetnici istražuju ovu teskobu i introspektivnost, koje ujedno odražavaju unutrašnji sukob između tradicije i progresa. Neretko se okreću nadrealnom i snolikom, koristeći ih kao sredstva za promišljanje odnosa između unutrašnjeg osećanja i stanja sveta koji ih okružuje. Nastala dela prate narativne strukture koje su ponekad mračne i nedokučive, ali ipak prožete humorom i nadom”.

Miroslav Karić, kustos koordinator za MSUB, između ostalog je naveo: “Tačno nakon godinu dana otkako je u ovom prostoru predstavljen projekat Kraj jezika: još jednom o Vitgenštajnu , na istom mestu imamo još jednu izložbu koja je u fokus stavila podsticanje novih povezivanja između aktera umetničkih scena iz Austrije i Srbije koje su, podsećanja radi, početkom 2000-ih bile u dinamičnoj interakciji kroz niz izložbi i projekata organizovanih kod nas i u Austriji. Održavajući se u Beogradu i Gracu gotovo simultano, aktuelne postavke u okviru projekta Future of Melancholia daju mogućnost da se pozicije i prakse izabranih umetnika iz dve zemlje razmatraju kroz specifičnosti istorijskih, društveno-političkih i kulturoloških konteksta u kojem su nastajale ili nastaju, nasleđa na koja referišu, tema koje istražuju, razlika i sličnosti u umetničkim pristupima i postupcima.

Samostalna izložba Molded Filipa Timišla (Philipp Timischl) u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu predstavlja ciklus novih slika, u kojima umetnik istražuje fenomen melanholije prisutan među mlađim generacijama danas. Istovremeno, oslanja se na koncept hauntology, prema kojem je današnja umetnička produkcija obeležena „duhovima” prošlosti: beskrajnim petljama kulturnih elemenata koji se ponavljaju i na taj način brišu budućnost u beskonačno repetitivnom sadašnjem trenutku. Timišlova dela takođe svedoče o nesigurnostima vremena u kojem živimo, čime se direktno povezuju s temama izložbe Future of Melancholia.

Obe beogradske izložbe u prostorijama Muzeja savremene umetnosti biće otvorene za posetioce do 4. maja.

U HALLE FÜR KUNST Steiermark (HK Štajerska) u Gracu od 22. marta do 8. juna biće predstavljena tri umetnička naraštaja iz Srbije, u okviru istraživanja kontinuiteta imažinerije nadrealnog ili asocijativnog od dvadesetih godina prošlog veka do danas. Istorijske pozicije obuhvataju radove nadrealističke grupe okupljene oko Marka Ristića, Vana Bora, Radojice Živanovića Noe i drugih, koji su bili začetnici nadrealizma u Srbiji i istovremeno aktivni u međunarodnim nadrealističkim krugovima. U periodu od pedesetih do devedesetih godina dvadesetog veka pojavili su se umetnici i umetnice izrazito individualnih pristupa i poetika, kao što su Ilija Bašičević Bosilj, Ljiljana Blaževska, Olga Jevrić, Bogoljub Jovanović, Radomir Reljić, Leonid Šejka, Sava Sekulić i Milica Zorić. Njihova dela, bilo kroz figuraciju ili apstraktne forme, istražuju metafizičke perspektive, nadrealne motive, alegorijske vizije i odnose između duha i materije, čime kreiraju jedinstvene prikaze neposredne stvarnosti i doživljaja sveta. Izložba takođe uključuje dela savremenih srpskih umetnika koji, poput svojih austrijskih kolega čiji se radovi prikazuju u Beogradu, koriste aluzivni jezik i nostalgične prizore kako bi oblikovali fantastične, sugestivne, ponekad i turobne svetove. Poput svojih prethodnika, ova generacija, koju čine Lidija Delić, Biljana Đurđević, Milena Dragićević, Marko Obradović i Saša Tkačenko, može se opisati kao idiosinkratična – povezana sa umetnicima širom sveta u novim kontekstima kako bi stupila u nadnacionalni i multilateralni dijalog.