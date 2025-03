"Međutim, on me je toliko odalamio da je meni zazvonilo u ušima i suze su same krenule. Pobegao sam iz autobusa koliko me noge nose i sakrio se u Pančevu. Filmska ekipa me celi dan tražila, a kad su me našli, Bata mi je doneo najveću bombonjeru koja se mogla kupiti uz obećanje da me više tako neće udariti", seća se Nenad. Celi film je inače snimljen za samo 26 dana.