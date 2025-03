Pisanje na papiru – njegov princip života

Ljubav koja pomera svet

- Mi smo u to vreme bili na jednoj večeri u organizaciji Dejvis kupa, koji se igrao u Beogradu. U jednom trenutku moja supruga je pozvala Milenu i dala telefon Novaku, koji je sedao pored nas. On je ustao s večere i čitavih sat vremena razgovarao s njom. Posle smo i mi saznali ceo tok razgovora. On je nju tešio, pričao o životu, tenisu, pozorištu, razne stvari, šta je radio - u dahu će Armenulić, koji je otkrio i to da je Novak hteo da poseti Dragana Nikolića u bolnici, raspitivao se o svemu, ali slavni glumac je već bio u dubokoj komi.