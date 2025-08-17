Slušaj vest

Glumica Neda Spasojević je preminula u svojoj 40. godini života nakon borbe sa rakom. Iza nje je ostalo pregršt dobih uloga, ali i njena ćerka, uspešna glumica Isidora Minić, koja neodoljivo podseća na majku.

Ova Beograđanka je zavolela glumu uz oca pozorišnog i filmskog glumca, Milorada Spasojevića i majke Jelene koja je radila kao pozorišna krojačica. U karijeri je odigrala velike uloge. Od "Izdajnika", "Došljaka" do "Vrelih kapi" i "Smrti pukovnika Kuzmanovića".

Neda Spasojević Foto: Kinoteka

Nagrađivana je mnogo puta, od priznanja u Puli, do nagrade Zlatna nimfa na Festivalu u Monte Karlu za ulogu u televizijskoj drami "Gospodin Foka". Radila je do samog kraja svoj života.

Te davne 1981. godine lekari su konstatovali karcinom, a preminula je nekoliko meseci nakon snimanja filma "Banović Strahinja". Iza nje su ostali suprug, poznati slikar Bane Minić, i ćerka Isidora Minić, koja je danas poznata glumica.

Isidora Minić je privatan život oduvek čuvala daleko od očiju javnosti, pa tako dugo niko nije znao čija je ona ćerka.

Isidora Minić Foto: Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić

- Moja mama je umrla kad sam bila jako mala. Dugo sam krila od ljudi iz okruženja, kao i od ljudi sa akademije da sam dete glumice Nede Spasojević. Imala sam tu privilegiju da me ne otkriju. Želela sam da to bude nešto moje, nešto što ne mora svako da zna. Moja majka mi je podarila talenat, ja sam dobila priliku da se oprobam u glumi i iskoristila sam je. Morala sam svojim radom da na neki način dostignem uspeh svoje majke, da je na neki način ne obrukam, taj zadatak sam zadala sama sebi - rekla je Minićeva pre nekoliko godina.

1/8 Vidi galeriju Neda Spasojević, Isidora Minić Foto: Centar Film, Printscreen YouTube

Isidoru smo gledali u filmovima i serijama poput "Lajanje na zvezde", "Točkovi", "Crni Gruja", "Sumnjiva lica", "Idealne veze", "Nemanjići".

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Eva Ras šokirala izjavom o Miki Aleksić i Mileni Radulović