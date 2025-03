Kako ste reagovali kada ste prvi put pročitali scenario za "Miki 17"? - Oh, molim te, bože, pusti me da budem u ovom filmu (smeh)!

S Mikijem je izgradila poseban odnos. - Neša ima u sebi neku dobrotu, zaštitnički instinkt. Ona je kao lavica. Kada vidi nekoga ko je usamljen i deluje pomalo izgubljeno, njen prirodni impuls je da kaže: "Hej, sedi pored mene, upoznaj me." A i on joj se dopada (smeh).

- Bila sam u Bostonu i imala slobodan dan. U to vreme sam snimala biografski film o Vitni Hjuston. Zateklo me je to što uopšte želi da razgovara sa mnom. A vodili smo dobar, inspirativan razgovor o umetnosti i načinu rada. Osećala sam se otvoreno i iskreno, kao da sam tad spoznala kako želim da radim ubuduće. Dopalo mi se i to što sam mogla da podelim s njim svoju ljubav prema pozorištu u kom sam odrasla. A i Bong obožava pozorište, mislim da je odatle sve krenulo. Pomislila sam da bi rad s njim bila divna prilika za mene i nadala sam se da će mi dozvoliti da se pojavim na audiciji. Presrećna sam što me je odabrao baš za ovo ostvarenje.