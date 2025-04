- Sa obnaženom scenom u vodi nisam imala poteškoća, shvatila sam to kao zadatak. Međutim, kada je trebalo da se snimi kako vodim ljubav sa Milanom Štrljicem, koji je igrao Rileta, reditelj i ja smo se posvađali. Nije mi se dopalo kako je to zamislio. Pošto je Ester veoma mlada i reč je o njenom prvom seksu, smatrala sam da ne može da deluje kao da je iskusna. Nisam pristala na to, pa se desio skandal i Aćin je napustio snimanje. Nismo pričali deset dana - otkrila je ranije Gala.