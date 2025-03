Fondacija Jedro u sredu 26. marta u BitefArtCafe klubu sa početkom u 21 sat organizuje humanitarni koncert "Mi to možemo zajedno" kao još jednu u nizu akcija za prikupljanje sredstava za lečenje 5 dečaka obolelih od Dišenove mišićne distrofije, opake mišićne bolesti koja im krade detinjstvo. Svi zainteresovani karte mogu kupiti preko ovog linka .

Muzički performans izvešće IQV – EKV tribute band koji već 25 godina čuva uspomenu na jedan od najautentičnijih bendova sa ovih prostora – Ekatarinu Veliku. Samo neka od imena koja će publici preneti muziku koja inspiriše generacije su Gile Električni Orgazam , Anica Dobra, Dejan Cukić, Vesna Trivalić, Inspektor Blaža, Nataša Ninković, Državni posao + Daško BEZ Mlađe, Nikola Čuturilo Čutura, Sergej Trifunović, Milica Mihajlović, Bane Trifunović, Kralj Čačka, Ana Stanić, Nikola Vranjković, Zoe Kida, Bojana Vunturišević, Tanja Banjanin, Firči (ex EKV), Bojan Slačala (Artan Lili), Jovan Matić (Del Arno Band), Miša Relić, Kole (Veliki Prezir). ..

Dišenova mišićna distrofija spada u grupu retkih bolesti od koje oboljevaju gotovo isključivo dečaci. Usled nedostatka distrofina dolazi do ubrzanog propadanja mišića, a prvi simptomi se javljaju već do pete godine života. Postoji veliki broj mutacija koje se mogu javiti na genu koji proizvodi distrofin usled čega dolazi do ovog oboljenja, a za samo neke od njih trenutno postoji medicinska terapija. Za Nemanju, Dušana, Danka, Vanju i Dušana, nijedna od njih trenutno nije primenjiva. Njihovi roditelji nadu su pronašli u najnovijoj terapijskoj proceduri koja predstavlja iskorak savremene medicine i može spasiti njihove živote, ali za čiju implementaciju je potrebno izdvojiti čak 1.5 miliona američkih dolara.