"Po čemu je veliki Svet Vladika Nikolaj? Mnogo bi štošta mogli nabrojati iz njegovih životnih i dela i reci i čega sve tu nije bilo - mučeništva i trpljenja našeg jerarha, prepodnobnog podvižnika. Sve to je veliko pojedinačno, u celini rekli bi samo da je veliki Hristos u njemu. Njegova ljubav prema Bogu davala je odsjaj ljubavi prema Srpskom narodu i prema svim pravoslavnima, gde god se kretao, svuda je bio priman s radošću od onih koji su slavili Hrista i proganjan i mučen od onih koji su progonili Hrista, koji je isti juče, danas i sutra. Zato je i njegova reč kao svetitelja tada napisana toliko aktuelna i danas i bice živa do poslednjeg trenutka postanja ove zemlje kao planete. Mi Srbi možemo biti ponosni na takve svetitelje, hvala Bogu sazvežđe u Srbiji je veliko i puno je svetih kraljeva, careva, despota, preko prepodnobnih episkopa, patrijaraha, brojnih znanih i neznanih mučenika koje slavimo kao svete. Nema srpski narod nijedan drugi put van Hrista i van Svetosavlja i van Svetog Nikolaja i svih svetih i svako naše delovanje mora biti usmereno ka tome. Lepo su naši večerašnji izlagači to preneli, ušlo je u naše uši i daj Bože da se ukoreni u našim srcima, moramo to često ponavljati sebi jer vetrovi ovoga sveta odgone seme koje pada na našu dušu i plitku zemlju iste. Neka nas Gospod čuva u ove dane Velikog posta kojim se molitveno sećamo evo dana upokojenja Svetog Vladike Nikolaja. Neka nam on bude zastupnik pred Gospodom, neka čuva svoju Srbiju i svoj narod, svakog čoveka i krštenog i nekrštenog, neka ga dodirne reš našega vladike jer će u njoj naći i put spasenja i utehu i lek i radost i večno spasenje."