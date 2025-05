Muze velikih umetnika bile su im izvor inspiracije, a velikom Pablu Pikasu je to bila Dora Mar, to jest Teodora Marković . Teodora je odrasla u Francuskoj, a bila je ćerka čuvenog jugoslovenskog arhitekte Josipa Markovića.

Foto: Profimedia, Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia, Printscreen/Instagram

Pablo Pikaso inspiraciju je tražio u svojim ljubavima Foto: Profimedia, Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia, Printscreen/Instagram

Afera Dore Mar i Pikasa počela je skoro momentalno po njihovom upoznavanju. Slikar je pronašao novu muzu i nije krio oduševljenje novom lepoticom u svom svetu. Bilo je neizbežno da se dve ljubavnice sretnu. To se dogodilo upravo u Pikasovom ateljeu. Očekivano, pale su teške reči, bilo je tu i šamara, a Dora i Marija su se na kraju i bukvalno potukle . Slikar je uživao.

Godine 1937. Pikaso je naslikao "Gerniku", svoje najpoznatije delo . Dora je jedini fotograf koji je zabeležio stvaranje ove slike od početka do kraja, a čak je i sama naslikala jedan manji deo kompozicije. Kao nekada Marija Tereza, i Dora Mar je morala da se pomiri sa činjenicom da je Pikaso pronašao novu, mlađu ženu koja ga je očarala. Ostavio ju je zbog 40 godina mlađe slikarke Fransoaz Žilo.

Bilo je to 1943. godine, iako je njihova veza uz prekide potrajala sve do 1945. godine. Ostavljena, Dora je doživela nervni slom i dugo se nije oporavila. Navodno, psihijatar koji ju je lečio pokušao je i tretmane elektrošokovima, iako su oni u to vreme već bili zabranjeni. Pikaso joj je kupio kuću, u kojoj je živela potpuno izolovano, sama i udaljena od svega zemaljskog, okružena predmetima koje joj je voljeni partner poklonio i sećanjima na njega.