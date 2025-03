Centralni deo slike su dva savijena lista papira. Prvi list je list rođenih koji dobijamo rođenjem. Drugi list je list umrlih. Zanimljivo, ni jedan od tih listova mi ne podižemo, jednostavno to uradi neko drugi za nas. Zatim, sa jedne strane je pero i stara posuda za mastilo (mastiljarka). Upisani smo tamo negde i život nam kreće. On teče... To je taj peščani sat prikazan na slici. To je naše vreme. U centralnom delu je bela sveća koja gori, ona nam osvetljava put, ukazuje na svetlost koju svi rođenjem dobijamo. Svi krećemo sa istog prolaznog mesta. I svi smo jednaki - kaže Svetlana i nastavlja:

- U desnom uglu prikazana je kocka. Namerno i svesno oslikana je sa brojevima 1 i 6. To je taj elemenat "sreće". Uglavnom kroz ove svoje proživljene godine slušala sam kad za nekoga kažu "pa on ima sreće ". Moguće je da imamo i takve trenutke kada na kocki dobijemo šesticu.



Sveća gori, sat curi, ali kroz ogroman globus dobili smo ceo svet. Data nam je prilika da je svet naš. Stvar ličnih zelja, stvaranja i htenja. Ali jedna velika stvar se zaboravlja. Ja sam oslikala kroz par knjiga u levom uglu na početku slike... To je "duhovnost"! Ono što življenjem uspeš da utkaš u sebe, da izgradiš na ovom životnom putu, to ostaje zauvek. To si ti! Sve ostalo je manje bitno, ali što poneseš u sebi koračajaći ovim trnovitim stazama, to ti niko ne može oduzeti. To je suština življenja i razlog naše različitosti.