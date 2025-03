U Beogradu je u četvrtak uveče otvorena deveta Kontakt konferencija, i to izložbom "30 godina britpopa kroz objektiv Brajana Rašića - Where Were You While We Were Getting High?" Ovaj čuveni fotograf, koji je tokom četiri decenije života u Londonu slikao najveće muzičke svetske zvezde svog doba, za Kurir govori o događaju u prestonici koji i njega samog navodi da ponovo evocira uspomene na velike susrete i profesionalne uspehe.